Miami Beach somete a referéndum la hora del último trago

La propuesta -que se someterá a votación en las elecciones municipales del 7 de noviembre- busca cambiar la hora límite de venta y consumo de bebidas alcohólicas de las 5:00 AM a las 2:00 AM. Los detractores de la moción aseguran que si se aprueba, 5.000 personas perderían su empleo. Los defensores creen que mejoraría la seguridad en el área.

Decenas de manifestantes protestaron este martes frente al Miami Beach City Hall para reclamar contra la propuesta de recortar el horario de venta y consumo de alcohol en Ocean Drive, entre las calles 5 y 15. El planteamiento -que se votará en la próximas elecciones municipales del 7 de noviembre- busca cambiar la hora límite de las 5:00 AM a las 2:00 AM.

En el City Hall, lo comisionados tenían planificado analizar un estudio sobre el impacto económico que la propuesta tendría sobre la ciudad. Sin embargo, la revisión del informe fue diferida hasta después de las elecciones.

Los defensores de esta moción aseguran que si se aprueba, la medida reducirá los crímenes en la zona.

Ceci Velasco, directora ejecutiva de la Ocean Drive Association, declaró que esta es una medida injusta que no resuelve los índices de criminalidad en la zona. "Esto no tiene sentido porque realmente no afecta todo Ocean Drive, sino de 4 a 8 lugares, que son destinos turísticos internacionales como el Clevealander o Mango's Tropical Café, sitios que llevan aquí más de 30 años".

Velasco dijo que esto representaría que al menos 300 personas pierdan sus trabajos, y que la mayoría son hispanos.

Un trabajador de uno de estos locales declaró a Univision que Miami Beach es la zona más turística de Florida y que no tiene sentido aplicar esta medida. "Van a matar la playa, el turismo, los lugares de entretenimiento. Miami Beach es lo mejor que hay en Florida. Estamos protestando para salvar los trabajos que tenemos".



Otra manifestante dijo que era una propuesta fatal e inconcebible. "Cerca de 5.000 personas se verían afectadas por las pérdida de trabajo, los familiares de los empleados. Es injusto, no sabemos por qué quieren hacerlo, creemos que hay intereses ocultos", declaró.

El comisionado Ricky Arriola, uno de los promotores de recortar el horario cree que lejos de generar pérdidas, mejoraría el turismo. "Los crímenes que suceden en Ocean Drive están afectando el turismo de Miami Beach. Está conviertiendo esta zona en un lugar de gama baja que afecta a los hoteles, negocios y restaurantes porque la gente se siente insegura", declaró.

Según un estudio de la consultora FishKind & Associates la aprobación de esta medida representaría pérdidas de 340 millones de dólares en ingresos por ventas. El análisis, encargado por la Florida Restaurant and Lodging Asssociation prevee pérdidas para la ciudad de 19 millones de dólares solo en impuestos hoteleros e inmobiliarios.

El informe también indica una posible pérdida de más de 5.500 puestos de trabajo como resultado de los efectos inmediatos y efecto dominó de la reducción de la fiesta nocturna en la zona.

La última palabra la tendrán los ciudadanos. Además de elegir a un nuevo alcalde y a dos comisionados, los electores se enfrentarán a la siguiente pregunta, que podrán responder con "Sí" o "No":



Actualmente las leyes de la Ciudad permiten la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en propiedades privadas en los establecimientos donde se venden y consumen bebidas alcohólicas ubicados en Ocean Drive, entre las calles 5 y 15, de 8:00 a. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente. ¿Deberá aprobarse una ordenanza que cambie el horario límite a las 2:00 a. m., en vez de las 5:00 a. m., y excluir de este cambio de horario límite a las áreas interiores de los establecimientos en las que se venden y consumen bebidas alcohólicas y que están completa y totalmente cerradas y ubicadas en los hoteles?