La tormenta tropical Philippe se forma en Cuba y se fortalece en su ruta hacia Florida

MIAMI, Florida.- Una depresión tropical que pasaba por Cuba se fortaleció con vientos 40 millas por hora (65 kph) en la tarde de este sábado en su avance hacia el sur y los Cayos de Florida, convirtiéndose en la tormenta tropical Philippe, la número 16 del Atlántico durante esta temporada.



Se espera que esta tormenta pase por el sureste de Florida y los Cayos este sábado por la noche. Como consecuencia, se prevé que podrían ocurrir inundaciones repentinas que oscilarían entre las 2 y 3 pulgadas y superarían hasta las 5 pulgadas en caso extremo.



"Aunque el centro de la tormenta Philippe está previsto que se mueva através de los Cayos y el extremo sur de Florida, la mayoría de los vientos fuertes azotarían al este, sureste y el centro del estado. Independientemente del trayecto exacto que realice la tormenta, la principal amenaza es por lluvias intensas en Cuba, Los Cayos y el sur de Florida", explicó el Centro Nacional de Huracanes en su último reporte oficial.

"Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Philippe saldrán de Florida durante la noche, seguidas rápidamente por un frente frío. Se prevé sol, frío y buen tiempo para el domingo", acotó el Servicio Nacional del Clima en el área de la Bahía de Tampa, en Florida.



Al inicio de este año, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EEUU (NOAA) había previsto que debido a las altas temperaturas del agua registradas en el Atlántico, este año se formarían entre 11 y 17 tormentas tropicales, de las que de 5 a 9 podrían llegar a la categoría de huracanes. Philippe es la número 16.

Pero esta no es la primera vez que se forman 16 tormentas en el Atlántico en una sola temporada. Según Phil Klotzbach, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad Estatal de Colorado, ha habido 7 años más donde se han formado más de 16 tormentas en el Atlántico durante la misma temporada antes del 28 de octubre. Estos son 1933, 1936, 1995, 2005, 2010, 2011 y 2012.



Other 7 years with 16+ Atlantic named storms thru 10/28: 1933, 1936, 1995, 2005, 2010, 2011 and 2012

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) 28 de octubre de 2017