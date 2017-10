La tormenta tropical Philippe se aleja rápidamente de Florida y se dirige hacia las Bahamas

Luego de dejar intensas lluvias sobre Cuba y los Cayos de Florida, la tormenta tropical Philippe se ha acelerado y se enfila rumbo a las Bahamas, de acuerdo con el boletín del Centro Nacional de Huracanes de EEUU, de las 8:00 am de este domingo..

La tormenta estaba localizada a 75 millas (120 kilómetros) al suroeste de Miami, y a 55 millas (90 km) al este de Cayo Hueso (Key West) en Florida, con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (85 kph).

"Philippe se ha acelerado y ahora se está moviendo hacia el noreste (con velocidad) cerca de 32 mph (52 km/h). Seguirá alejándose rápidamente de la costa este de Florida y seguirá al noroeste de Bahamas esta mañana", explica el boletín del HNC.





"El centro de Philippe se moverá a través del extremo sur de la Península de Florida esta manana, y luego a través del noroeste de las Bahamas durante la tarde de hoy", señaló el servicio.

El HNC advierte que Philippe puede ocasionar inundaciones repentinas que oscilarían entre las 2 y 3 pulgadas y superarían hasta las 5 pulgadas, en caso extremo.





Se pronostica algún fortalecimiento durante el próximo día o más. Sin embargo, se espera que se degrade a ciclón pos-tropical el lunes.

"Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Philippe saldrán de Florida durante la noche, seguidas rápidamente por un frente frío. Se prevé sol, frío y buen tiempo para el domingo", acotó el Servicio Nacional del Clima en el área de la Bahía de Tampa, en Florida.



Al inicio de este año, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EEUU (NOAA) había previsto que debido a las altas temperaturas del agua registradas en el Atlántico, este año se formarían entre 11 y 17 tormentas tropicales, de las que de 5 a 9 podrían llegar a la categoría de huracanes. Philippe es la número 16.

Pero esta no es la primera vez que se forman 16 tormentas en el Atlántico en una sola temporada. Según Phil Klotzbach, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad Estatal de Colorado, ha habido 7 años más donde se han formado más de 16 tormentas en el Atlántico durante la misma temporada antes del 28 de octubre. Estos son 1933, 1936, 1995, 2005, 2010, 2011 y 2012.



Other 7 years with 16+ Atlantic named storms thru 10/28: 1933, 1936, 1995, 2005, 2010, 2011 and 2012

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) 28 de octubre de 2017