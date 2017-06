Tiroteo en Orlando deja "varios muertos" en una zona industrial

La policía del condado Orange, en Florida, está investigando un tiroteo que dejó "varios muertos" este lunes en una zona industrial en el noreste de Orlando, según informaron las autoridades en Twitter.

En vivo: Ve aquí las imágenes en la zona del tiroteo.

La oficina del alguacil informó que la situación está "estabilizada" y "bajo control", aunque no dio más detalles sobre lo sucedido. Por ahora, se desconoce el número de fallecidos, si hay heridos y cuál ha sido el motivo de este incidente.

CNN, citando su afiliada, informó que el suceso, que habría dejado cinco muertos según dicha cadena, no está relacionado con terrorismo.



OCSO on shooting scene w/ multiple fatalities. Situation contained, Now investigating tragic incident & will soon have accurate information

— OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017