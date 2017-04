La policía de Miami busca al autor de un tiroteo que dejó cuatro heridos

Cuatro personas resultaron heridas en la mañana de este miércoles en un tiroteo en el suroeste de Miami, según informó la policía del condado de Miami-Dade en un comunicado en el que señalaron que el atacante se dio a la fuga.



#MDPD PIO is responding to 26415 SW 139 Ave regarding a shooting where 4 people were shot. pic.twitter.com/TmPF89yCnw