Disparan a niña de 15 años dentro de su casa en Fort Lauderdale

Poco después de la medianoche, en la cuadra 1600 de Northwest 24th Avenue, Fort Lauderdale, un hombre desde un carro disparó repetidas veces contra una vivienda, según las autoridades del condado de Broward.

En el tiroteo, la policía confirmó que una niña de 15 años resultó herida y fue llevada de inmediato al hospital.

Los residentes le dijeron a Local 10 que la violencia es una preocupación en el vecindario. "No salgo porque no quiero que me disparen", dijo Floyd Brown, un vecino de la zona. "¿Sabes lo que estoy diciendo? Voy a la iglesia y vuelvo".

En enero del presente año, cinco personas murieron y ocho más resultaron heridas en un tiroteo en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale. En junio, una persona murió y cuatro resultaron heridas durante una fiesta en la ciudad de Florida.

El condado de Broward envió un comunicado hace menos de cuatro meses donde aseguraba que incrementaría la presencia policial en varias zonas. Las autoridades continúan investigando quién pudo estar detrás del ataque contra la menor de edad.