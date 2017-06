¿Por qué no para de llover en Miami y cuándo volverá el buen tiempo para ir a la playa?

MIAMI, Florida. - Lluvias constantes, tráfico lento, inundaciones y cancelaciones de vuelos... Las precipitaciones en el sur de Florida en esta época del año son comunes, pero en los últimos días el sol ha brillado por su ausencia y las precipitaciones no parecen querer dar una tregua.

"En esta época siempre llueve en Miami, pero tan seguido y tan gris que no salga el sol, no es normal. Se ha formado un patrón meteorológico un poco atípico, un área de bajas presiones sobre el Golfo de México y una baja presión en la atmósfera superior que se ha mantenido pasando una perturbación tras otra en el sur de la Florida", explica la meteoróloga de Univision 23 Paola Elorza.



Según explica Elorza, se ha formado lo que se llama una zona de convergencia sobre el sur de la Florida que provoca varios días de tiempo inestable continuo. "Esto probablemente bata récords, porque ya llevamos una semana y se espera al menos una semana más todavía de lluvias", agrega.

Y eso complica la respuesta de para cuando regresarán los días bonitos para disfrutar de las playas del sur de Florida y volver a sacar las gafas de sol.



"Tal vez este fin de semana, el domingo mejore en algún momento y veamos algo de sol si se dan los modelos previstos", señala la meteoróloga al explicar que entre el domingo y el lunes podríamos tener alguna hora de sol, pero no una mejora definitva.

Según los modelos de previsiones de Univision 23, "el lunes en la tarde se empieza a formar otra baja presión sobre el Golfo de México, lo que vuelve a complicar el tiempo nuevamente, aunque no parece tan severo como el evento actual".

Y frente a estas previsiones poco alentadoras para los amantes del sol, en los próximos días les recomendamos:



Driving in heavy rain? 🌧⛈



✅Keep a safe distance 🚙 🚚



✅Reduce speed 🚦



✅Turn on headlights 🚖#DriveSafe, Stay #Alert, Use #Caution pic.twitter.com/dBAdURGfuw