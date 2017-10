Un hombre armado se atrinchera en un hospital de Broward

Los equipos de SWAT capturaron al hombre que pensaron podía tener rehenes en el Broward Health Medical Center en Fort Lauderdale. Sin embargo, horas después de llegar a las instalaciones del hospital, confirmaron que el hombre no mantenía rehenes y que era un paciente atrincherado.

Las autoridades confirmaron que no hay heridos.



#FLPD Ref: Barricaded subject (1600 S Andrews Ave) -- Subject now detained without further incident.