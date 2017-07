Un conductor de Florida mata al trabajador de AAA que fue a asistirlo

MIAMI, Florida. - Magdiel Hernández, un trabajador de origen nicaragüense de la compañía de asistencia en carretera AAA, fue en la tarde del martes a atender la llamada de un cliente que tenía problemas con la batería de su auto en Kendall, en el suroeste de Miami. Probablemente nunca imaginó que ese sería su último servicio. Pocos minutos después, en medio de una discusión, murió tras recibir varios disparos.

Según la policía, eran las 3:18 de la tarde cuando Hernández llegó a la casa de Luis Hernández, un hombre de 63 años, que disparó en siete ocasiones contra el trabajador de 38 años.



“Recibimos una llamada al 911 donde nos decían que dos hombres tuvieron un altercado verbal. Uno de los hombres recibió varios balazos y los rescatistas lo declararon muerto en el lugar de los hechos. El otro hombre involucrado en la riña tuvo que ser transportado a un hospital cercano” antes de ser detenido, dijo el detective Argemis Colomé de la policía de Miami-Dade a los medios de comunicación.

Por el momento no está claro el motivo del asesinato. Lo que se sabe es que Hernández no fue el primer trabajador de American Automobile Association (AAA) con el que habló Esquivel, que buscaba asistencia porque su auto, un Cadillac Escalade del 2003 no encendía.

Según reportó el Nuevo Herald, el primer operador decidió no atender a Esquivel después de recibir todo tipo de insultos y obscenidades por teléfono. Al parecer, el hombre estaba molesto porque la compañía no tenían la referencia de la batería.

Por eso, cuando transfirieron la llamada a Hernández, le ofreció una solución: ir hasta su casa y ver qué podía hacer para reparar la batería.



Tras conocer la noticia de la muerte del trabajador, la compañía AAA manifestó su tristeza en un comunicado: "En nombre de todos nosotros en AAA, nuestras más sinceras condolencias para la familia de la víctima y amigos en este momento muy difícil. Este incidente fue reportado a la policía que han iniciado una investigación y AAA cooperará con todas las investigaciones de la policía".

Por su parte, sus compañeros aún no creen lo sucedido: “No venimos a agredir a nadie. Nosotros venimos a hacer un servicio y tratar de ayudar”, le dijo Carlos Cruz a los medios.

Otro trabajador, Erick Velazquez dijo que Hernández no se lo merecía lo que le pasó. "Era tremenda persona, en todos los sentidos de la palabra", afirmó.



En eso coincide su amiga Mayela Porras que recuerda a Hernández como alguien muy creyente en Dios y cercano. “Era una persona que siempre estaba allí para vos, para darte una palabra de aliento”, dijo.

La víctima no tenía mucha familia en EEUU. Tras conocerse el crimen, el padre de Magdiel, Isaías Hernández Parrales, viajó este miércoles desde Masaya, Nicaragua, a Miami para recuperar el cadáver de su hijo.



