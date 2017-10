Los motivos de la mujer que publicó el video que hizo renunciar al entrenador de los Dolphins

La publicación de un video en la cuenta de Facebook de la modelo de Las Vegas, Kijuana Nige provocó un escándalo en la organización de los Dolphins de Miami. En la grabación, se ve al entrenador de ese equipo, Chris Foerster aspirando un polvo blanco sobre un escritorio. Rápidamente el video se hizo viral, aunque ya Nige lo borró de su cuenta.

Como lo ha señalado en su Facebook, la modelo parece ofendida por el trato que están recibiendo los jugadores de la NFL que se han arrodillado durante el himno nacional en forma de protesta. Además, en una de las fotos de su perfil, Nige viste un traje de baño que que dice "Anti Trump".



Nige usó las redes sociales para cargar contra el entrenador de fútbol americano, luego de que los Dolphins pidieran a sus jugadores que se mantuvieran de pie durante el himno nacional en el partido que jugarían el domingo contra los Tennessee Titans.

"Los blancos se enfadan conmigo como si yo hubiera obligado a este hombre a aspirar, y lo hubiera grabado. No, esos son sus hábitos y él mismo se grabó y me lo envió al tiempo que me profesaba su amor", dice Nige en su perfil. En su publicación agrega: "Tan rápido salen a excusarlo, pero queman a una minoría de jugadores por un himno, por peleas de perros, hierba o asuntos domésticos".





Mientras aspira la sustancia, Foerster le habla a una persona, a quien presuntamente va dirigido el video. Nige asegura que el vídeo fue grabado para ella.

Aunque no se conoce la fecha de la grabación, ni si ocurrió dentro de las intalaciones del equipo, el entrenador dimitió de su cargo.

El perfil de Kijuana Nige en la pagina ModelMayhem.com, dice que la mujer es nativa de Kansas City, y que practica deportes a escala nacional. También dice que le gusta cantar, actuar, modelar, y estar activa.