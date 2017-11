La asfixió y escondió el cuerpo en el maletero: confiesa la madre de la niña que apareció muerta en un basurero

La madre de una niña cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un contenedor de basura fue arrestada en relación con la muerte de su hija, confirmó la policía del condado de Miami-Dade.

Tina Farrington, de 31 años, enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, por la muerte de su hija Tania Paige de 4 años. La mujer ha confesado ser la autora del crimen, según las autoridades.

Local 10 News reportó que la policía arrestó a Farrington y la sacó esposada de su apartamento el lunes en la mañana. La sospechosa fue ingresada en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.



Tina Farrington Miami Dade Corrections

Según un informe de arresto, Farrington estaba en casa con sus dos hijos en Halloween cuando se enojó porque Tania le respondía de mala manera.

La policía dijo que Farrington llevó a la víctima y a su hermano a su habitación, donde asfixió a Tania con una almohada.

Las autoridades informaron que la mujer escondió el cuerpo de su hija en el maletero de su Nissan Altima 2013 durante varios días. Según declaró en el informe de detención, Farrington notó un olor fétido que provenía de su baúl el domingo, por lo que decidió sacarlo y echarlo en la basura.

La policía dijo que el cuerpo se encontraba en las primeras etapas de descomposición, pero que podían verse moretones en los brazos, las piernas y el torso de la víctima.



publicidad

"Estaba toda golpeada, hinchada, ensangrentada"

Un vecino estaba sacando la basura en Tuscany Place Apartments el domingo alrededor de las 12:45 de la tarde y encontró un cuerpo envuelto en una sábana. El hombre avisó a otra residente, Indira Blanco, quien relató cómo sucedió todo.

"Me dijo 'hay alguien en la basura', yo llamé al 911 y, cuando destapé la sábana, vi que era una niña y que estaba muerta", dijo Blanco a Univision Noticias.

También contó que lo único que sobresalía de la sábana eran las manos de la niña y que la menor se veía muy maltratada: "Estaba toda golpeada, hinchada, ensangrentada. Parece que le dieron una golpiza. También tenía rasguños en toda la cara", declaró Blanco muy afectada.

La comunidad de Tuscany Place está muy consternada. "No sé cómo una persona puede matar a una bebé de 4 o 5 años, me da lástima y me molesta. Ojalá que los cojan", dijo Ángel, un residente de la zona.

En el lugar donde fue hallado el cadáver, los miembros de la comunidad han puesto peluches, velas y flores para rendir tributo a la pequeña.