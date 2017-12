En video: Paracaidista vestido de Santa Claus sufre aparatoso accidente

George Krokus, vestido de Santa Claus, se tiró con su paracaídas desde un avión para entregar juguetes en el Torneo de Voleibol de la Operación Santa Bay Bums de Tampa Bay Beach.

Sin embargo, como se ve en el video publicado por September Howat, cuando estaba a punto de aterrizar, un fuerte viento lo hizo chocar contra un árbol.



Uno de los propósito de Krokus era entregarle un juguete de 'The Elf on the Shelf' a una niña de 9 años que se encontraba en la playa. Luego de lo ocurrido, el paracaidista decidió hacerle una carta a la menor para hacerle entender lo que pasó:

"¡Cuando estábamos a punto de aterrizar, un gran árbol saltó frente a nosotros!" Dice la nota. "No te preocupes... ¡estamos con el elfo descansando en este hotel que siguen llamando 'hospital'! "

Krokus tuvo su segunda cirugía en la pierna el martes y su estado de salud es estable.