Arrestan a un hombre que se hacía pasar por médico en Doral

Un hombre de 45 años fue arrestado en la ciudad de Doral luego de que las autoridades confirmaran que se hacía pasar por médico. Además, el "doctor" tenía una clínica desde 2010, se trata del centro Med-Clinic Health Care ubicado en 10800 NW 58th St.

José Ramírez, puertorriqueño, atendía a pacientes todos los días, determinaba diagnósticos y recetaba medicinas. Incluso administraba medicamentos de forma intravenosa sin tener la licencia para hacerlo.

Tras el arresto, la clínica fue cerrada y permanecerá así hasta que los investigadores determinen que los documentos de la compañía y de todos sus médicos estén en regla, dijo Carlos Arango, asistente ejecutivo del jefe de la policía de Doral.

Una asistente del falso médico, contó a la policía que comenzó a sospechar de Ramírez, porque este le pedía a ella que firmara los récipes. Además, la mujer dijo que vio cómo ordenaba pruebas de laboratorio basándose en información de otro doctor.

Un artículo sobre perfiles de doctores inmigrantes publicado por el portal Doral News, incluye a Ramírez como uno de los "excelentes profesionales de la medicina con acento". Allí, él mismo cuenta que se formó profesionalmente en Puerto Rico, y que luego vivió en República Dominicana. Ramírez dice que en 2004 llegó a EEUU. En esa misma entrevista, reconoce que entonces (abril de 2013) tenía al menos 4,500 pacientes, que 98% de ellos no tenían seguro médico, y 60% eran inmigrantes ilegales. "Creo que la práctica de la medicina no se debe limitar a un estatus legal, tu atiendes a un ser humano, no a un papel que lo identifique, esa es nuestra línea", declaró a Doral News.



Hoy Ramírez enfrenta cargos por tres delitos: practicar la medicina sin licencia, hacerse pasar por un médico y poseer indebidamente formas en blanco para recetar medicinas.



