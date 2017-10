Arrestan a un hombre en el Aeropuerto Internacional de Miami

La Policía de Miami Dade arrestó a un hombre en el Aeropuerto Internacional de Miami, luego de que este amenazara a gritos a los viajeros y las autoridades en el lugar. Además el detenido confrontó a un oficial de una agencia federal justo antes de ser custodiado.

La policía controló la situación y no se reportaron heridos.



1 subject is in custody & the scene has been secured as the investigation into the incident at @iflymia continues. Additional info to follow pic.twitter.com/pGBKmxf1NX