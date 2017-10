Autoridades de Florida sancionan a ocho restaurantes de Miami por presencia de cucarachas

Tres restaurantes tuvieron que cerrar por un día, como multa de las autoridades estatales, luego de que no aprobaran una inspección de limpieza por presencia de cucarachas en el local. Así lo informó el más reciente reporte de la división de Hoteles y restaurantes del departamente de negocios y regulación profesional de Florida.

En Gayou’s Restaurant, ubicado en 5734 NW y segunda Ave, el inspector encontró dos cucarachas vivas en la cocina. Pero sobre todo, el local fue cerrado porque el inspector halló excremento de roedores. Además, un empleado fue visto manipulando platos sucios, y luego tocando platos limpios sin haberse lavado las manos. Tampoco había jabón o agua caliente en el lavabo.



Por su parte, Jin Jin Food Corporation, en la 7900 NW con 27 Ave, fue clausurado por un día luego de que el inspector viera 10 cucarachas en el área de lavar platos, y donde colocan la carne; y otras 10 cucarachas muertas en la cocina. También el inspector vio emisión de pesticidas en el área de preparación de alimentos.

Además, la comida en el bufet frío, incluida la ensalada de calamar, el sushi de salmón crudo, el melón cortado, y el cangrejo del día anterior se calentaron demasiado. Mientras que los alimentos calientes como la sopa y el pescado cocido, estaban frios. El inspector descubrió que estaban utilizando cangrejos de imitación, aunque en el menú ofrecían "cangrejo". En un día decrrados, el restaurante corrigió los errores y pudieron reabrir un día después.

En Las Reinas Del Cafe Corp, en la 12 NE 1ra calle, el inspector encontró más de 10 cucarachas vivas en el calentador de agua, el lavabo, y cerca de la mesa donde preparan la comida. Además reportó más de 20 cucarachas muertas en el suelo de la cocina, en el salón de comida, y el área de depósitos".

Otros cinco restaurantes tenían al menos una cucaracha muerta:

- Aoki Teppanyaki and Izakaya, 7535 N. Kendall Drive, Miami: Una cucaracha muerta dentro de un horno que está fuera de servicio.

- Balans, 7535 N. Kendall Dr., Miami: 18 insectos muertos cerca de la limpieza de los platos.



- Beyond by Shemtov’s, 514 41 St., Miami Beach: Cerca de 10 cucarachas muertas en un enfriador que no está funcionando.

- House of Chang, 1913 NE 168 St., North Miami Beach: Una cucaracha muerta en un horno fuera de servicio.

- Toy Shan Chinese Restaurant, 18514 NW 67 Ave., Miami: Alrededor de 15 cucarachas muertas en el suelo, al lado de la máquina de lavaplatos.



