Qué hacer con un hombre que llega inconsciente al hospital con un tatuaje que dice "no resucitar"

Su papel de Joker en "The Dark Nigth", que le valió el Oscar a Mejor Actor de Reparto en 2009, le atormentaba porque temía no estar a la altura del que interpretó Jack Nicholson. Según el diario The New York Times la preparación tan intensa y el duro rodaje de este film le había alterado el sueño y el actor comenzó a tomar pastillas para dormir. Foto: Getty Images | Univision

