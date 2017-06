Un artista cubano pinta un mural de Donald Trump decapitado en La Habana...

Poco más de una semana después de que Donald Trump lanzara un duro discurso anticastrista en Miami, el artista Braulio Fabian López Hernandez, mejor conocido en su Cuba natal como 2 + 2 = 5, pintó un grafitti de un encapuchado sosteniendo la cabeza ensangrentada del presidente de EEUU en un muro turístico de La Habana Vieja, exactamente en las intersecciones de Muralla y Bernaza.

Según la web Cubanet, al preguntarle al artista los motivos para su obra, éste respondió: " Es el sentir de la gente en la calle".



La firma del artista, 2 + 2= 5 es una de las muestras de rebeldía de este grafittero de 20 años. El joven la creó cuando estudiaba secundaria y una maestra con un carácter muy fuerte comenzó a ofender a un primo suyo porque decía que era muy bruto. Entonces le preguntó si él sabía cuánto era 2 más 2, y como respuesta, López le respondió que 2 más 2 era igual a 5.

La obra de López se asemeja a lo realizado por la humorista Kathy Griffin, que desató la polémica el mes pasado cuando posó en una foto sosteniendo en la mano una cabeza ensangrentada que simulaba ser la del presidente estadounidense.

El sketch de la humorista le hizo perder su puesto en la cadena CNN y su actuación generó una fuerte polémica por la que llegó a ser criticada incluso por Chelsea Clinton, que tachó la broma de "vil e incorrecta". " Nunca es divertido bromear sobre el asesinato de un presidente", escribió en su Twitter.



This is vile and wrong. It is never funny to joke about killing a president. https://t.co/zIiuKoMyFw

La broma tampoco le gustó al presidente quien dijo que Kathy Griffin debería estar avergonzada de sí misma" y alegó que sus hijo menor Barron estaba pasándolo mal.



Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick!

