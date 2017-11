'Mojitos' y actividades culturales: una de las combinaciones para ir a Cuba y cumplir con la ley

Los viajes de turismo a Cuba no están todavía autorizados en la legislación actual de los EE.UU. No obstante, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro ha publicado licencias generales para 12 categorías de viaje.

MIAMI, Florida.- Desde el jueves 9 de noviembre empezaron a regir las medidas anunciadas por el presidente Trump en junio para evitar que el dinero de los ciudadanos estadounidenses vaya a parar a instituciones militares, de Inteligencia o servicios de seguridad en la Isla.

Sin embargo, casi una semana después del anuncio, las redes sociales han estado colapsadas por norteamericanos que no saben qué se puede hacer y qué no ahora en Cuba. Univision Noticias se responde a las preguntas más frecuentes: ¿Se puede ir o no como turista? ¿Qué pasa si voy en un viaje de estudio y la universidad me aloja en un hotel "prohibido"? ¿Y si me ven tomando un ron mientras estoy en una salida académica?



La última vía

Giancarlo Sopo, presidente de la Fundación CubaOne y ejecutivo de relaciones públicas, habló con Univision Noticias para entender si existe una vía legal para que los americanos entren a Cuba. Sopo explicó que desde hace unos años existe una categoría de viajes individuales a Cuba llamada “Support for the Cuban People” (Apoyo para el pueblo cubano). Típicamente, esto se interpretaba como viajar a Cuba para brindarle apoyo a grupos de derechos humanos, activistas políticos, instituciones religiosas y obras humanitarias.



Un turista estadounidense posa para una instantánea entre dos cubanos vestidos con atuendos típicos en una calle de La Habana Vieja, el 18 de septiembre de 2015. Estados Unidos anunció el viernes la eliminación de numerosas restricciones legales sobre el comercio bilateral con Cuba, los viajes a ese país y la operación de las empresas estadounidenses, así como eliminar los límites a ciertos tipos de remesas. Yamil Ragel



"En los últimos días, ha habido mucha confusión y varios medios han reportado que los estadounidenses ya no pueden viajar a Cuba de forma independiente. Esto es incorrecto. Cualquier persona puede comprar un boleto aéreo, optar por “Support for the Cuban People” y diseñar un itinerario que se centre en el sector privado", cuenta Sopo.

¿Cómo cumplir con esto? El estadounidense debe hospedarse en una casa particular (o Airbnb) y generalmente debe enfocar sus actividades en patrocinar los esfuerzos cuentapropistas e interactuar con cubanos.

"Esto puede ser tan simple como conversar con su huésped sobre un desayuno; tomar una clase de salsa y conversar con el instructor; almorzar en un restaurante privado; y caminar las calles de la Habana Vieja con un arquitecto local como su guía", aclara Giancarlo. "Las regulaciones requieren que estas actividades ocupen un horario de tiempo completo y que el viajero mantenga un archivo de su itinerario por cinco años, lo cual siempre fue un requisito, incluso bajo la administración de Obama".



Eso sí, recalca el presidente de CubaOne, lo que uno no puede hacer con esta licencia es encerrarse en un hotel y pasarse el día en la playa sin hablar con nadie. Pero la inmensa mayoría de los viajeros estadounidenses no hacen esto. Por lo tanto, “Support for the Cuban People” es la categoría apropiada para quienes quieran ir a Cuba independientemente, sin una guía y participar en actividades culturales e interactuar con el pueblo.

La rara situación de Airbnb

La idea de negocio de los cubanos que alquilaban sus casas a estadounidenses a través de Airbnb no ha llegado a su fin, por lo menos hasta ahora. En 2016, más del 12% de los estadounidenses que viajó a Cuba se alojó en lugares que buscaron por esta plataforma, según un informe de la empresa de alojamientos a particulares y turísticos.



En la fotografía, los turistas caminan al lado de una casa con una habitación privada en alquiler en La Habana, el 10 de febrero de 2017, cuando aún las medidas de Trump no estaban en vigor. Yamil Lage



Univision Noticias conoció las ganancias de Airbnb Cuba desde su llegada en abril de 2015 a la isla: los propietarios de las 22.000 viviendas cubanas inscritas en la plataforma -13.000 de ellas en La Habana- han ganado casi 40 millones de dólares. En total, unos 560.000 turistas han buscado alojamiento en Cuba por medio de Airbnb en estos más de dos años.

Según las medidas del gobierno de Trump, los estadounidenses que quieran alquilar una habitación en una residencia privada cubana (Airbnb) lo pueden hacer bajo la categoría de “apoyo al pueblo cubano”.

Sin embargo, los estadounidenses que se acojan deben comprometerse, como lo ordena la Embajada de Estados Unidos en Cuba con fines humanitarios y asistencia de derechos humanos, a fin de cumplir con los requisitos de un horario de tiempo completo.



Se vuelven a cerrar los resquicios

Carlos Díaz Rosillo, director de políticas públicas y coordinación de agencias de la Casa Blanca, se reunió con la comunidad cubana el 10 de noviembre en Miami, para desmentir algunos de los comentarios que han estado girando en torno a la decisión de los departamentos del Tesoro, Comercio y Estado, sobre la aplicación de las medidas.

Sí, se cierran los resquicios que facilitaban los viajes de estadounidenses a Cuba, pero eso no es algo nuevo: legalmente desde 1962 ningún americano podía ir a Cuba como turista. De acuerdo a la implementación de las medidas de Trump, las visitas solo pueden autorizarse dentro de 12 categorías, entre ellas motivos familiares, educativos, de investigación o de apoyo al pueblo cubano. Sin embargo, si usted viaja a Cuba cumpliendo cualquiera de estas categorías, puede aprovechar su estadía para conocer la isla, siempre y cuando lo reporte en su itinerario de viaje.



En esta foto de archivo del 21 de marzo de 2016, el presidente cubano Raúl Castro, derecha, levanta el brazo del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, al concluir su conferencia de prensa conjunta en el Palacio de la Revolución, en La Habana, Cuba. Ramón Espinosa



En su discurso, Rosillo fue claro en que Estados Unidos no tiene planeado estar detrás de cada americano que pisa suelo cubano y mucho menos enviar a la Central Intelligence Agency (CIA, por sus siglas en inglés) a vigilar en la puerta de cada hotel que tiene restricciones, para comprobar si un ciudadano estadounidense entra.

Pero advirtió que sí habrá sanciones para aquellos que se salten las normas. "La gente no puede ir a hacer turismo a La Habana como lo hacía hace varios meses", recalcó Díaz Rosillo haciendo referencia a la política de acercamiento a Cuba de implementada por Obama en la que "fueron más flexibles" con los requisitos para visitar la isla. Por ejemplo: si usted argumentaba que iba a Cuba a conocer la historia de cómo se creó el ron, lo aceptaban. Ahora ya no.



"Pero si nos enteramos de que un norteamericano se quedó en un hotel controlado por los militares tendrá sanciones, de la misma manera que esperamos que la gente llene correctamente su planilla con su declaración de impuestos y si nos enteramos de que no es así, hay penalizaciones", recalcó el director político de la Casa Blanca.

Ojos por todos lados

A su vez, un punto que inquietó a más de uno es que el gobierno de Estados Unidos confiará en la palabra de los medios de prensa y de las personas de a pie que quieran denunciar a alguna persona que presuntamente haya violado las leyes. Luego de la denuncia, los departamentos asignados llevarán la investigación y si llega a ser verdad, habrán consecuencias legales.

El asesor presidencial instó a todas las personas a hacer aportes a las listas de entidades sancionadas por el gobierno de EEUU.

"Si piensan que falta algo para adicionar en la lista de entidades de los militares, díganlo. Se investigará y los departamentos ( Estado, Tesoro y Comercio) tomarán las medidas necesarias”, concluyó Carlos Díaz.

¿Listo para comprar el tiquete? Despacito...

Si usted quiere llegar a la isla caribeña por motivos educativos tendrá que hacerlo bajo el auspicio de una organización en Estados Unidos y tendrá que estar acompañado en su viaje por alguna persona de dicha entidad, salvo que usted sea integrante de ella.



Además, deberá entregar un itinerario de actividades donde explique dónde se va a alojar, enumerar los restaurantes donde va a comer y si tiene planeado hacer algún tipo de turismo.

Si usted es un hombre creyente y busca abrir una iglesia en Cuba, no va a tener ningún problema. Eso sí, no podrá hacer negocios con una empresa inmobiliaria cubana que haya sido vetada por el Departamento del Tesoro. En cambio, puede ir buscando mano de obra autorizada.

Los cubanoamericanos

Originalmente, los cubanoamericanos que quieren viajar a Cuba para visitar a sus familiares o les envían remesas a sus seres queridos no se verán afectados por las medidas del Tesoro.

Sin embargo, si los cubanoamericanos son funcionarios o miembros del Partido Comunista tienen que cumplir con los reglamentos que prohíben hospedaje en hoteles militares y evitar ciertas entidades. Pero por regla general, actualmente disfrutan de todos los mismos derechos que tuvieron bajo el período del presidente Obama.



Turistas caminan por una calle de La Habana, el 15 de junio de 2017. Yamil Lage



"El cubano o hijo de cubanos que viva en Estados Unidos puede continuar visitando y ayudando a sus familiares con la frecuencia que quiera", asegura Giancarlo Sopo.

Para Giancarlo Sopo, las nuevas medidas deben aumentar el comercio con el sector privado de la isla, ya que la intención es desviar a los viajeros estadounidenses a entidades no estatales, pero cree que en la práctica el mensaje no ha sido comprendido por la mayoría. "Esto se debe, en gran parte a la retórica de la propia Casa Blanca y también muchos medios han malinterpretado los reglamentos", dijo.

Sopo espera que el gobierno de Cuba adopte políticas económicas más flexibles y expanda el sector privado para atraer mayor inversión extranjera que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos. "Dudo que las medidas de Trump conduzcan a eso ya que La Habana está acostumbrada a navegar sanciones estadounidenses y son expertos en utilizarlas como las excusas perfectas por sus propias deficiencias", reconoció.



En fotos: así se vivió el anuncio de Trump sobre Cuba en Miami Los alrededores del teatro Manuel Artime de Miami, donde Trump anunció este viernes los cambios de la política estadounidense hacia Cuba, mostraron desde primera hora de la mañana la pasión con la que se vive en esta ciudad del sur de Florida cualquier decisión sobre la isla. De un lado estaban las personas que defendían los cambios propuestos por Trump. Foto: Lorena Arroyo | Univision 0 Compartir Del otro, los que se oponían a que Trump revierta algunas de las medidas emprendidas por el expresidente Barack Obama en el proceso de deshielo con Cuba. El presidente mantiene la reapertura de la embajada de su embajada en La Habana, los viajes de cruceros a la isla y los vuelos comerciales regulares, pero prohíbe los negocios con los militares castristas y restringe más los viajes de los estadounidenses. Foto: Nicolás Hernández | Univision 0 Compartir Del lado de los partidarios de Trump, cada frase del anuncio del presidente la celebraban como si de un gol se tratara. Foto: Douglas Gómez Barrueta | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Laura Vianello de la Vigilia Mambisa no se separó de sus folletos de 10 motivos para rechazar el socialismo. La mujer estaba contenta con los cambios emprendidos por Trump aunque le hubiera gustado que fueran más radicales y que volviera a incluir a la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. "En Cuba todo es del gobierno. Los generales de Raúl Castro, bajo la sombrilla de la compañía GAESA, son los dueños de todos los negocios en Cuba", afirmó. "Pero hubiéramos querido que por lo menos restringiera los viajes y las remesas un poco de restricción porque Cuba no es un país amigo. Cuba es una dictadura militar". Foto: Lorena Arroyo | Univision 0 Compartir Lo que resulta menos común en Miami son protestas favorables al acercamiento hacia la isla en la que incluso se ve la imagen del "Che" Guevara. Foto: Douglas Gómez Barrueta | Univision 0 Compartir "No todos los cubanos somos Rubios", se podía leer en la camiseta de Bernardo Gutiérrez, un profesor retirado cubanoestadounidense de 70 años que lleva 40 en Miami. "Lo que sucede es que los de enfrente se han quedado en el pasado", afirmó en referencia a quienes se manifestaban a favor de las medidas de Trump. A su juicio, todo lo que hizo el presidente Obama "es un beneficio para el pueblo de Cuba y para el pueblo norteamericano". Pese a que creía que los cambios anunciados por Trump "iban a ser peores", considera que de una marcha atrás no beneficia a nadie. Foto: Lorena Arroyo | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Del lado de los partidarios de Trump se colocó un grupo de venezolanos que aprovechó la visita del presidente para recordarle la difícil situación que vive su país que está en medio de una crisis política y económica sin precedentes. Foto: Douglas Gómez Barrueta | Univision 0 Compartir “Estamos apoyando la idea del proyecto del presidente Donald Trump. Está buscando la forma de fortalecer las acciones en contra del régimen de los militares castristas que tienen el control de la república de Cuba y que los turistas americanos que vienen a Cuba tengan dificultades con las restricciones”, defendía Miguel Saavedra (a la izquierda de la imagen). El dirigente de la Vigilia Mambisa, uno de los grupos más conocidos del núcleo duro del exilio, desde hace décadas no se pierde una sola manifestación en contra del gobierno castrista en Miami. En la foto posa con otro partidario del presidente que llegó hace 18 años a EEUU en balsa. Foto: Lorena Arroyo | Univision 0 Compartir Diferentes organizaciones de Florida que rechazan a Trump protestaron a las afueras del teatro Manuel Artiles de Miami sumándole otras causas a la protesta. Foto: Douglas Gómez Barrueta | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Si en 50 años no ha funcionado ¿por qué va a funcionar ahora?", se pregunta.Rosa, una peruana que lleva 30 años viviendo en EEUU haciendo referencia a la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba que había hasta que, en diciembre de 2014, Cuba anunció el deshielo. "En estos años he visto el sufrimiento de los cubanos y he visto que el sistema anterior no funcionó. Me parecen muy buenos los cambios de Obama y creo que no se debe volver atrás. Es inútil", opina. Foto: Lorena Arroyo | Univision 0 Compartir Partidarios de Trump mostraron fotos de protestas de las Damas de Blanco en Cuba Foto: Douglas Gómez Barrueta | Univision 0 Compartir "Libertad para el pueblo cubano", se podía leer en la pancarta de este hombre. Foto: Douglas Gómez Barrueta | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Estos manifestantes parecieron pensar que cualquier atuendo es bueno para protestar contra las políticas del presidente Trump. Foto: Nicolás Hernández | Univision 0 Compartir "Trump dice que se preocupa por los derechos humanos en Cuba pero él acaba de regresar de Arabia Saudita donde las mujeres no pueden manejar, donde a los homosexuales los meten en prisión y donde le cortan la cabeza a gente con espadas si se oponen al gobierno y es amigo del presidente de Filipinas aunque mata a quienes consumen drogas", afirmó Ernesto Medina, un cubano de 27 años que llegó a los 18 a Miami.

Foto: Lorena Arroyo | Univision 0 Compartir Algunos curiosos se acercaron para ver pasar el auto del presidente a su salida del teatro Manuel Artiles Foto: Douglas Gómez Barrueta | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Michael Martínez, cubanoestadounidense de Miami llegó a la protesta con una camiseta en rechazo al embargo económico a la isla y un colgante del Che Guevara. "Estoy en contra de cualquier nueva restricción de viajes que imponga el régimen de Trump, cualquier restricción en el envío de paquetes y remesas a mi familia. Estoy aquí porque el embargo es una industria donde un grupo de cubanos que no tienen familias en Cuba se ganan el pan a costa de los otros", afirmó. Foto: Lorena Arroyo | Univision 0 Compartir Walter, cubanoestadounidense nacido en Nueva York, estaba del lado de quienes estaban a favor de Trump. "¿Cómo podemos hacer negocios con un criminal asesino de Cuba, Raúl Castro?, se podía leer en su pancarta que era una especie de carta a Donald Trump en la que le pedía revertir el acercamiento emprendido por Obama. Foto: Lorena Arroyo | Univision 0 Compartir