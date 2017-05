Ros-Lehtinen: "Cuando llegamos ni sabíamos hablar inglés (...) Mis padres nunca hubieran pensado que su hija iba a ser congresista de EEUU"

Un día después de anunciar que no buscará la reelección en 2018, la republicana de 64 años hizo balance en una rueda de prensa de sus casi tres décadas en la Cámara de Representantes y justificó por qué tomó la decisión de dejar su escaño en el Parlamento.

MIAMI, Florida.- Dejar un trabajo después de tres décadas suele ser un momento para hacer balance y reflexión y eso es precisamente lo que hizo la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen este lunes al ofrecer una rueda de prensa un día después de anunciar que no buscará la reelección en 2018.

"Mis padres ni remotamente hubieran pensado que esa hija de ellos iba a ser congresista de EEUU, porque cuando llegamos aquí ni sabíamos hablar inglés, así que qué oportunidad en este bello país", afirmó la cubanoestadounidense de 64 años. Su familia llegó de Cuba a EEUU cuando ella tenía solo siete años y 30 años después, en 1989, se convirtió en la primera congresista latina y la primera cubanoestadounidense en el Congreso.



"Los EEUU nos han dado una nueva oportunidad y para mí ha sido el honor de mi vida ser la voz de esta comunidad y tener la diversidad que tenemos en este sur de la Florida", sostuvo la congresista cubanoestadounidense que desde 1989 ha representado en la Cámara de Representantes al distrito 27 de Florida, que incluye a Miami.

Ros-Lehtinen, que ha sido crítica con algunas decisiones tomadas por Donald Trump en los primeros meses de su mandato, aseguró no haber tenido "un momento Eureka" en el que decidió que tenía que dejar su cargo, sino que decidió que después de tres décadas había llegado la hora de hacer algo diferente.

"Me encanta lo que estoy haciendo, pero también otras tantas cosas. No tuve ningún sentido de frustración, no estaba descontenta.. Pero voy a cumplir 65 años este año y vamos a hacer algo nuevo", afirmó.

Primera congresista hispana

Pese a haber sido la primera mujer hispana y cubanoestadounidense en el Congreso, Ros-Lehtinen afirmó que no ha sido una tarea "tan difícil": "Me ha dado la oportunidad de poder hablar y decir algo bueno de lo que es ser cubana, ser latina, ser mujer... A veces es difícil, pero somos la mayoría en la nación y las latinas también están creciendo en números y ojalá que tengamos más oportunidades para latinas", dijo.



Además, aseguró que para ella es "algo especial" ser un ejemplo para las jóvenes latinas que quieren llegar a un puesto en el Congreso. "Hay muchachas que dicen 'yo puedo ser la próxima Ileana Ros-Lehtinen'. Y yo digo claro que sí. Necesito alguien que me reemplace", apuntó.



El pasado noviembre, Ros-Lehtinen aseguró su escaño con el 55% de los votos (157,763) frente al demócrata Scott Fuhrman, quien logró el 45% (129,548). Y pese a que la legisladora fue perdiendo apoyo de votantes en los últimos años ante un electorado que se iba volviendo más demócrata (en noviembre su distrito apoyó a Hillary Clinton sobre el presidente Donald Trump), dijo que el temor no fue uno de los factores que le llevó a tomar la decisión de dejar su puesto.

Además, mostró su deseo a que quien tome su escaño en representaciónd el distrito 27 pueda hablar con demócratas y republicanos "con el mismo tono". El candidato ideal, apuntó la congresista, "sería una persona moderada, que pueda trabajar en una manera bipartidista".



Por otra parte, Ros-Lehtinen dijo que seguirá trabajando de manera "diligente" hasta que deje el cargo. "Todavía tengo 20 meses para seguir luchando a favor no solo de los cubanos que están en situaciones bien difíciles", sostuvo. "Voy a seguir luchando en favor de la democracia de la libertad en mi país, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en todos los países oprimidos del mundo. Voy a seguir luchando. Tengo todavía 20 meses para seguir luchando".



