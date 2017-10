Rubio llama a boicotear el discurso de un supremacista blanco en la Universidad de Florida

El senador por Florida Marco Rubio instó en su cuenta de Twitter a no asistir al discurso del líder nacionalista Richard Spencer en la Universidad de Florida (UF), programado para el 19 de octubre.



#GatorNation not asking u to ignore his racist message.I am suggesting you embarrass him by denying him the attention he craves #Sayfie 2/2 — Marco Rubio (@marcorubio) 11 de octubre de 2017

El presidente de la UF, Kent Fuchs, inicialmente rechazó permitir que el polémico líder del Centro de Política Nacional, acudiera a la universidad, pero cedió después de la amenaza de una demanda.

El martes en la tarde, Fuchs aconsejó a estudiantes y profesores que se mantuvieran alejados: "No proporcione al Sr. Spencer y a sus seguidores la atención que están buscando. Ellos tienen la intención de atraer multitudes y provocar una reacción para que los medios de comunicación los enfoquen", escribió Fuchs en un correo electrónico.



President Fuchs sends out another email about the upcoming Richard Spencer event, encouraging people not to attend. @TheAlligator pic.twitter.com/brRFptcWlA — Romy Ellenbogen (@romyellenbogen) 10 de octubre de 2017

Funcionarios de la universidad han estimado que se gastará medio millón de dólares en seguridad para evitar incidentes violentos.

Spencer fue uno de los líderes de la manifestación nocturna con antorchas de nacionalistas blancos por el campus de la Universidad de Virginia en Charlottesville el 11 de agosto. Un día después uno de los radicales congregados en la ciudad atropelló a un grupo de contramanifestantes que defendían la tolerancia, matando a una joven e hiriendo a 19 personas.

Fuchs también publicó en las últimas horas un video donde le explica a la comunidad universitaria quién es Richard Spencer y su mensaje de odio.



A video concerning Richard Spencer and the National Policy Institute’s message of racism and hate. pic.twitter.com/JsHXt6ySKW — W. Kent Fuchs (@PresidentFuchs) 10 de octubre de 2017

