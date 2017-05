La hija del exgobernador Bob Graham será candidata a la Gobernación de Florida

MIAMI, Florida. - "Mi amor por Florida es grande, pero mi paciencia por la inacción se está acabando". Con estas palabras en la red social Twitter, la demócrata Gwen Graham, lanzaba oficialmente su candidatura para la Gobernación de Florida en 2018.

La hija del exgobernador de Florida Bob Graham (1979-1987), de 54 años, se enfrentará por el momento en las primarias demócratas del estado al alcalde de Tallahasee, Andrew Gillum, quien en marzo pasado hizo el anuncio de su intención de presentarse a las elecciones para la Gobernación.



My love for Florida runs deep — but my patience for inaction has run out. That is why I’m running for governor: https://t.co/4nwJQruelz