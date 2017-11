Video: Así golpean y maltratan a las vacas en una de las mayores granjas de Florida

La organización ecologista Misión de Recuperación Animal (ARM por sus siglas en inglés) sacó a la luz un video donde se muestra el trato abusivo y cruel que sufren las vacas en Larson Dairy, una de las mayores granjas de leche de Florida y una de las principales proveedoras de los supermercados Publix.

El resultado de una investigación encubierta

En agosto de 2017, un investigador encubierto de ARM consiguió un empleo en Larson Dairy. Durante varios meses, el trabajador llevó el reporte del abuso que sufrían los animales.

Una vez publicado el video, la organización contactó a las autoridades estatales y federales, y solicitó una acción inmediata para que los animales no siguieran sufriendo. También acusan a Jacob Larson, dueño de Larson Dairy y jefe local, de un presunto delito grave por tener el control de la granja y no actuar contra sus empleados.



"La violencia de Larson Dairy hacia los animales es inquietante y horrible, dijo Richard Couto, fundador e investigador principal de ARM a Univision 23. "Me entristece saber que estas vacas todavía están en manos de esos abusadores. La desafortunada realidad es que las prácticas abusivas que encontramos en Larson son una plaga en gran parte de la industria láctea. Estamos comprometidos a garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia "

Publix suspende sus pedidos

Univision Noticias habló con la empresa de supermercados y dijeron estar perturbados luego de ver las imágenes y sorprendidos por la crueldad mostrada hacia los mismos.



"Suspendimos las entregas de leche cruda de esa granja. También hemos estado en contacto con el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, y nos han informado que visitarán Larson Dairy, Inc. lo más rápido posible para garantizar la seguridad y el bienestar de los animales", declaró Nicole Maristany Krauss, directora de relaciones públicas.

Respuesta de la granja

Por su parte, Larson Dairy emitió un comunicado en que han calificado el comportamiento violento hacia los animales como "inaceptable":

"Estamos profundamente tristes y consternados por las acciones observadas en este video, que nos llamó la atención esta mañana. El uso inusual de la fuerza es simplemente inaceptable en nuestra lechería o en cualquier otra granja", escribió en el documento Jacob Larson, propietario de Larson Dairy Inc.



Larson aseguró que "los productores de lácteos tienen la mayor responsabilidad de cuidar compasivamente a los animales y esto no es un reflejo adecuado de cómo lo hacemos a diario".