Gobernador Scott propone "inversiones históricas" para el medio ambiente...

El gobernador de Florida, Rick Scott, anunció en su cuenta de Twitter que propondrá más de 1,700 millones de dólares para proteger el medio ambiente en Florida como parte de su presupuesto recomendado para 2018-2019.

La financiación propuesta incluirá:

"En los últimos siete años, hemos logrado avances históricos para proteger las tierras, invertir fondos récord en los manantiales de Everglades y preservar nuestras queridas playas. Para garantizar que nuestro estado siga siendo hermoso para las generaciones venideras, me enorgullece anunciar hoy que mi presupuesto recomendado incluirá 1,700 millones de dólares para proteger y preservar el medio ambiente de Florida", dijo el gobernador Scott en un comunicado de prensa.

My recommended budget will include $1.7 billion to protect and preserve Florida’s environment for future generations.