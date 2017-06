Conductora de Uber fue multada por no hablar Inglés

MIAMI, Florida. - Carmen Echevarria obtuvo un ticket por $250 en el Aeropuerto Internacional de Miami, por no hablar inglés correctamente, según confirmó NBC6.



"Me sentí discriminada", dijo Echevarria a la estación de noticias. "Le pregunté al pasajero: '¿ Me podría por favor traducir lo que está diciendo?' Luego me preguntó por qué, si yo era una conductora de Uber, debía hablar inglés".



En mayo del 2016, el condado de Miami-Dade publicó un memorándum que dice que los conductores del servicio de transporte deben ser capaces de comunicarse en el idioma inglés, informó NBC.

Carmen le confesó al medio de comunicación que le pidió disculpas a su pasajero por no saber inglés, pero a este no le importó y llamó al inspector que la confrontó y le dijo que para ser una conductora de Uber necesitaba hablar inglés".

Además en un video que ella mismo grabó, queda evidenciado cómo se excusa al asegurar que lleva dos años como conductora de Uber y que tiene una calificacion alta por dar un buen servicio.



El portavoz de Uber, Javi Correoso, le dijo a NBC6 que todo el papeleo dado a los conductores en las solicitudes está en inglés. También dijo que algunas multas para los conductores de Uber h an sido pagadas en el pasado por la compañía, pero no se ha connfirmado si pagarán por la multa de Echevarria.



Ya llegó el aumento de tarifa en el tren y otros medios de transporte público Univision Puerto Rico 0 Compartir