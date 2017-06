Amenazan a un afroestadounidense con enviarlo a la cárcel tras cruzar la calle sin identificación

Devon Shipman, un joven de 21 años de Jacksonville (Florida) se llevó una sorpresa la semana pasada cuando caminaba cerca de su casa con un amigo y fue parado por un agente de la policía del sheriff, quien lo interpeló por cruzar la calle de manera indebida y caminar sin licencia e incluso lo amenazó con enviarlo a prisión.

En el video, grabado por el propio joven el pasado 20 de junio, se ve cómo el agente de la policía, identificado en el parte del incidente como JS Bolen, amenaza a Shipman con mandarlo a la cárcel por "desobedecer una orden directa" y "resistir sin violencia".

Finalmente, el joven accedió a ir al auto del policía, como le pidió el agente, que le puso una multa de 62.50 dólares por no obedecer una señal de tráfico y también advirtió con multarlo por no llevar identificación.



"¿Tienes el ID contigo?", pregunta el agente. Ante la negativa del joven, éste responde: "OK. Eso es otra infracción. En el estado de Florida si no llevas el ID para identificar quién eres te puedo detener por siete horas hasta averiguar quién eres".

Sin embargo, la ley no dice eso. Los estatutos del estado establecen que todos los ciudadanos deben llevar su licencia de conducir "en todo momento cuando operan un vehículo de motor y deben presentarlo en el momento que se lo pida un oficial", pero no menciona a los peatones.

Organizaciones denuncian discriminación

El joven le dijo al diario local Florida Times-Union que no se acercó en principio al policía porque no entendía por qué le estaba parando. Además, considera que no le faltó el respeto y que el hombre no tenía motivos para actuar de la manera en la que lo hizo.



"Tres carros de policía y todo por cruzar la calle", se le oyé al joven en el video. "Cruzamos la calle, eso es todo lo que hicimos", insite el joven, quien dijo que no pagará la multa sino que la apelará en la corte.

El agente asegura que, aunque los jóvenes cruzaron por el paso de cebra, lo hicieron cuando el semáforo estaba rojo.

Según el Florida Times-Union, el departamento del sheriff de Jacksonville está revisando el video que grabó Shipman, pero el oficial implicado no está siendo investigado.

Sin embargo, organizaciones locales consideran que Shipman fue víctima de discriminación.

"Está claro que tuvo motivos raciales porque es un joven negro. Le pusieron una multa por cruzar indebidamente la calle y otra por no llevar licencia aunque no estuviera conduciendo", lamentó la organización Jacksonville Community Action Commitee en un comunicado en el que piden a los ciudadanos llamar al sheriff del condado para pedir que el agente Bolen sea suspendido.

Por su parte, el activista local Diallo Sekou lamentó que este tipo de infracciones a peatones se reparten generalmente en las zonas negras de la ciudad. A su juicio, para los afroestadounidenses caminar por algunos barrios puede ser un problema debido a las leyes y directivas locales que se aplican contra ellos.

La historia de Shipman no es la primera en la que se denuncia discriminación hacia la comunidad afroestadounidense y, como muchas en los últimos tiempos, se conoció gracias a un video que él mismo grabó y al que el agente no puso reparos.



La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) da algunos consejos a quienes, como él, sientan que se encuentran en una posición para grabar incidentes en los que esté implicada la policía:



Toma una distancia respetuosa, ya que el agente podría evitar que grabes si cree que eso interrumpe o afecta su trabajo. Tienes derecho a recordarle al agente tus derechos.

Captura toda la información que puedas, idealmente en una sola toma.

Evita movimientos o gestos repentinos.

Averigua si tu estado regula las grabaciones de audio. Si estás violando la ley, podrías ser arrestado.

