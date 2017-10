Peatón muere atropellado en Miami Beach

Un peatón fue atropellado por un vehículo el lunes por la tarde en Miami Beach, según confirmaron las autoridades.





El accidente ocurrió en 4441 Collins Ave, Miami. La policía dijo que la víctima, una anciana, fue declarada muerta en la escena.



.@IRideMDT will also be diverted in this area. @MiamiDadeCounty https://t.co/3ubqVqsafs