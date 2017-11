Niño de 8 años muere tras ser atropellado por un camión en Florida

Jeromiah L. Desronvil, un niño de 8 años, murió el miércoles por la noche después de ser atropellado por un camión en Lantana Road, según el reporte del condado de Palm Beach.

Sin embargo, lo que se creía que fue una imprudencia del conductor, por el momento no se ha considerado. Las autoridades no descartan la versión de que un grupo de niños, en el que estaba Desronvil, encontrara divertido cruzar la avenida corriendo cada vez que veía que un automóvil se acercaba.

De hecho, WEPC habló con una mujer que se identificó madrina del menor fallecido y dijo que Jeromiah estaba jugando al pollo cuando murió, un juego donde un grupo de personas trata de correr de un lado de la calle al otro, mientras un carro pasa a tan solo segundos de ellos.



The child’s Godmother says the 7 year old boy was playing chicken in the street when he was hit. She says the little boy was a rebel, but was loved by all. @CBS12 pic.twitter.com/6xPPGrWd7b