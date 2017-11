Gemela ve a su hermana morir mientras trataba de ayudar a un conductor en la I-95

Alrededor de las 10:30 pm del domingo, Marcasia y Markwonda Crenshaw, dos gemelas, se dirigían a su casa en Boynton Beach por la autopista I-95, luego de haber pasado un fin de semana con sus papás en Jacksonville.

Según el reporte policial, por decisión unánime las gemelas decidieron detenerse a las afueras de Titusville en el condado de Brevard, Florida, al ver que un Dodge Sprinter conducido por Yuri Kosolapenko, de 23 años, tenía las bolsas de aire estalladas y las luces de emergencia encendidas. (Kosolapenko efectivamente había tenido un accidente minutos antes).



Pickup Truck Strikes, Kills Good Samaritan Along I-95 Sunday Night https://t.co/tu0OXqiRht — Brevard County News (@brevardnews) 13 de noviembre de 2017

Acto seguido, estacionaron frente a la camioneta su vehículo y dejaron a sus dos hijos de 5 y 2 años dormidos en el carro. Al bajarse, otro conductor que iba por la I-95 atropelló a Marcasia, de 25 años, quien intentó correr pero el camión la golpeó.

El reporte de las autoridades dice que Dalton Vancor, de 23 años, "intentó frenar bruscamente y girar a la izquierda para evitar tocarla", como quedó registrado en las marcas de la autopista. Pero no fue suficiente.

Markwonda le dijo al Orlando Sentinel que ella y su hermana rara vez estaban separadas. Fueron a la escuela secundaria en Jacksonville, compartieron un apartamento en Tallahassee mientras asistían a la universidad y luego regresaron a Boynton Beach en 2012.



"No puedo comer, no puedo dormir, no paro de llorar, simplemente estoy incrédula", dijo Markwonda. "Honestamente, estoy tratando de ser fuerte porque tengo hijos".

El caso continúa bajo investigación.