Accidente de tránsito deja a un ciclista muerto en Florida

La policía de Pembroke Pines, Florida, continúa investigando la muerte de Jonadin Saint-Louis, un ciclista de 26 años que estaba haciendo deporte cuando de repente, en la 1200 South University Drive, recibió un fuerte impacto que le quitó la vida.

Según el Departamento de Policía de Pembroke Pines, Saint-Louise estaba manejando su bicicleta hacia el norte dentro de su carril. Mientras tanto, Alexandra Malikah Olivier, de 19 años, conducía un Hyundai Tucson 2013 en la misma dirección. Sin embargo, en la cuadra 1200 de South University Drive, el carro golpeó la bicicleta desde atrás.

El impacto del auto arrojó a Jonadin sobre el capó y el parabrisas, donde murió instantáneamente. La policía no reveló cuán rápido viajaba Olivier, pero el área tiene un límite de velocidad de 45 mph.

Inicialmente la policía pensó que se trataban de dos accidentes diferentes porque al Hyundai lo encontraron 12 cuadras más lejos de donde encontraron el cuerpo de Jonadin.

Pero, cuando llegaron a la escena cerca de las 4:10 de la madrugada, Alexandra Malikah Olivier dijo que solo fue consciente de que algo estaba mal cuando de un momento a otro, los airbags se abrieron y trató de frenar pero perdió el control y chocó contra un árbol.

El Departamento de Bomberos de Pembroke Pines llevó a la mujer al Memorial Regional Hospital. Siete horas después del accidente, la policía abrió nuevamente la calle.



All road closures have been lifted on University Dr from Pines Blvd to Pembroke Rd