Sistema tropical traerá lluvias durante el fin de semana al sur de Florida

La noticia de que pueden haber más precipitaciones no es muy agradable para todos los residentes del sur de Florida que aún tratan de recuperarse luego del paso devastador del huracán Irma. Albert Martínez, meteorólogo de Univision, confirmó que un área de baja presión al noreste del Mar Caribe podría convertirse en depresión tropical durante el fin de semana.

Los pronósticos muestran que el sistema avanzaría sobre el oeste de Cuba y los Cayos de Florida durante el sábado y domingo y traería fuertes lluvias y posibles tormentas.



Martínez estima que habrá acumulados de agua de entre 2 a 3 pies. La temporada de huracanes del Atlántico comenzó el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre por lo que sigue en alerta máxima ante cualquier fenómeno climático que se pueda crear durante los próximos dias.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) publicó en su cuenta de Twitter que no descarta la formación de un ciclón tropical durante el sábado en el mar Caribe. Además, advirtió que la probabilidad de formación durante las próximas 48 horas es de un 80%.



High chance of tropical cyclone formation in the next day or so over the NW Caribbean Sea https://t.co/tW4KeGdBFb #AL93 pic.twitter.com/hj56RgzCkK