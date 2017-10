Broward y Miami Dade otra vez en alerta de inundaciones

Con la llegada del otoño, llegan también las mareas altas. Desde hoy y hasta el 10 de octubre, algunas zonas costeras de los condados de Broward y Miami-Dade, podrían verse afectadas por inundaciones, causadas por el fenómeno conocido como “Marea Real”.

Los pronósticos, publicados en un informe del Centro Nacional de Huracanes, señalan que se esperan más de tres pulgadas de lluvia y vientos de hasta 30 millas por hora. Además, hay un aviso de corrientes de resaca durante el período de marea alta.

Los puntos más vulnerables son los sitios bajos como carreteras cerca de la costa, estacionamientos, garajes subterráneos y muelles.



King tide flooding has returned. Here's what it means for Florida: https://t.co/7hNUVbAEz1 pic.twitter.com/W0JKsIceSN