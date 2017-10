Toda la información útil: Lo que debes saber antes y durante el huracán Nate

El huracán Nate, de categoría 2, se fortaleció en las últimas horas al alcanzar vientos máximos sostenidos de 90 millas por hora mientras avanza por el centro del Golfo de México y se enfila hacia Estados Unidos.

En su paso por Centroamérica, el fenómeno climático dejó al menos 25 muertos, decenas de desaparecidos y miles de damnificados.

The Weather Channel publicó en su cuenta de twitter los 29 condados de Florida y estados cercanos a la ruta de Nate (Alabama, Luisiana y Misisipi) que se han declarado en estado de emergencia, así como la ciudad de Nueva Orleans.



Life threatening storm surge inundation is expected for portions of the Louisiana, Mississippi, Alabama & Florida panhandle coastlines #Nate pic.twitter.com/YdxYKCnjOl