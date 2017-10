Más de 3,000 evacuados por el huracán María llegan a Fort Lauderdale en un crucero

Un crucero de Royal Caribbean atracó este martes en Port Everglades, Florida, y en él viajaron miles de evacuados de Puerto Rico y las islas del Caribe. El barco “Adventure of the Seas” transportó 1,791 personas reportadas en San Juan, quienes huyeron de las condiciones extremas que dejó el huracán María.



Adventure of the Seas made her last stop in St Thomas to pick up evacuees before heading to Fort Lauderdale. More: https://t.co/4oQNC540lQ pic.twitter.com/j5EEt4ANtR