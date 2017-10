"Vuelvan a los Cayos": la petición del gobernador de Florida a los residentes e inversionistas

El gobernador de Florida, Rick Scott, se reunió con miembros de la comunidad empresarial y residentes de Key West en el hotel Marriott Beachside con el propósito de devolverle la normalidad al sector del turismo que predominaba en la zona isleña antes del paso del huracán Irma.

"Key West y los Cayos de Florida están listos para hacer negocios", dijo Scott durante su rueda de prensa. "Vamos a hacer todo lo que podamos para asegurarnos de que todo el mundo regrese".



Thanks to @VISITFLORIDA for getting the message out that the Keys are open for business. pic.twitter.com/wdfCiILTZM