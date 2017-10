El condado de Miami-Dade permite reparar las cercas sin pagar por el permiso

Luego de varias semanas, la moción de la comisionada de Miami-Dade Rebeca Sosa fue escuchada: “todos los dueños de casas que no están incorporadas al condado y que perdieron sus cercas, no deberían pagar una autorización para volver a colocarlas”, fue la propuesta temporal que propuso Sosa para darle un alivio a los residentes.

Esta moción se convirtió en un hecho el martes en la noche y Michael Hernández, director de comunicaciones del condado de Miami-Dade, confirmó a Univision Noticias que todos los dueños de casas ya no deberán hacer ningún pago relacionado a las cercas que buscan colocar.



