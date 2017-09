Después de Irma: en Immokalee se quedaron sin casa pero hay trabajo en la cosecha

Quintana y Liz Perez miran a la inundación frente a su casa en Immokalee. Huir de Irma no era una opción para los que no tenían transporte para llegar a un refugio, no podían permitirse el combustible al norte y no podían arrendar una habitación de hotel. Los costes asociados con la limpieza o encontrar un lugar nuevo para vivir los han dejado más al límite que nunca. Foto: Gerald Herbert/Ap | Univision

