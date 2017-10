Atribuyen una nueva muerte a los cortes de luz tras el huracán en asilo de Hollywood, ya son 13

Pattie Deeley tiene asma y otros padecimientos de salud que la mantienen conectada a una máquina de oxígeno. En la imagen, aguarda a que la luz regrese en su apartamento de Immokalee, Fla. Unable to cook after the storm, Deeley said she had to spend extra money buying meals after Irma. Foto: Gerald Herbert/AP | Univision

0 Compartir