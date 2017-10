Guillermo Benites, símbolo de la televisión hispana, ya tiene su propia calle en Miami

Tras una votación unánime celebrada en mayo, la comisión de Miami-Dade transformó la 9405 NW con 41 en la nueva calle Guillermo Benites, como un homenaje para el presentador que estuvo al aire durante cuatro décadas en Univision 23.

Los periodistas de Univision 23 estuvieron en la ceremonia que se llevó a cabo para homenajear a Benites y para develar la placa que lleva su nombre.



Happy to have known this wonderful human & today they named #41st street in #doral after him ❤️ the voice of the news #GuillermoBenitesWay pic.twitter.com/NIwFq5Y0E4