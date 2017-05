Esta estudiante hispana le salvó la vida a un policía que tuvo un accidente de moto

MIAMI, Florida.- Cuando la estudiante de secundaria Thalia Rodríguez manejaba su auto por la Interestatal 75 el pasado domingo, jamás se imaginó que ese viaje a su voluntariado con los bomberos de Hialeah , en Florida, la acabaría convirtiendo en una heroína.

Pero, antes de llegar a su destino, la joven de 17 años se encontró con un accidente grave y no dudó ni un segundo en bajarse del carro para ayudar y aplicar un torniquete a la víctima que, según los médicos, le salvó la vida.

"Tenía que hablar con él, ver si estaba consciente, si sus respiraciones estaban bien, si su pulso estaba bien y qué tipo de sangramiento tenía", le contó Rodríguez este martes a Noticias 23.

Al caer de la moto, el hombre había chocado contra un guardarraíl y su pierna sangraba abundantemente, así que Rodríguez tomó la decisión de aplicarle un torniquete. Para ello, contró con la ayuda de una enfermera que también paró en el lugar del accidente y le dio un cinturón para llevar a cabo el procedimiento.

"Sabía que no tenía que ponerme nerviosa. En ese momento sólo pensaba en salvarle, comprar tiempo", explicó la joven que fue capaz de responder a la emergencia gracias a las clases de primeros auxilios que toma desde hace tres años en el programa imán en la escuela Westland Hialeah.



Solo después, cuando un helicóptero médico llevó a la víctima al centro de traumatología Ryder del hospital Jackson Memorial de Miami, Thalía se enteró de que se trataba de un agente de la policía que en esos momentos se encontraba fuera de servicio, Ricky Carter.

Aunque los médicos tuvieron que amputarle una pierna, creen que la acción de Rodríguez fue fundamental para salvarle la vida.



"Solo hice lo que podía. Estoy feliz de que esté bien ahora", afirma la joven.

Pero, para el superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade, Alberto Carvalho, su acción fue digna de alabanzas. Por eso, este martes se presentó por sorpresa en su colegio y le otorgó un certificado de apreciación por su labor.

"Thalia es valiente, altruista y ha aprendido grandes aptitudes en el colegio y en el departamento de bomberos. Es un gran ejemplo de lo que los jóvenes de los colegios públicos de Miami-Dade deben ser", escribió Carvalho en su cuenta de Twitter



Thalia is courageous, selfless & has learned great skills at school and fire dept. She is the example of what a young person @MDCPS must be. pic.twitter.com/FCnkK4KYw1