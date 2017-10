Rick Scott asignará un millón de dólares para la seguridad de las escuelas Jewish Day School de Florida

El gobernador de Florida, Rick Scott, confirmó en la mañana del lunes que planea asignar una porción del presupuesto de 2018-2019 (un millón de dólares) en fondos de seguridad para las escuelas Jewish Day School.

"Nuestro estado ha tomado medidas importantes para mantener seguros a nuestros estudiantes y a todas nuestras familias ", dijo Scott en la escuela Katz Hillel Day School en Boca Ratón.



I'm proud to announce my proposal of $1 million in security funding for Jewish Day Schools to keep students safe: https://t.co/K3JTCAjdtm pic.twitter.com/eDzfOusfap