Rick Scott viaja a Tampa para impulsar el presupuesto estatal más grande desde 2011

El gobernador de Florida, Rick Scott, propuso el martes 14 de noviembre un presupuesto de 87,4 mil millones de dólares, como su último esfuerzo por ayudar a Florida a menos de 300 días de dejar el cargo.

En su afán por impulsar el presupuesto más grande que ha peleado desde que asumió el cargo hace siete años, Scott se dirigió el lunes en la mañana a la Escuela Primaria Mitchell de Tampa, Florida, para buscar un apoyo adicional antes de que se debata su iniciativa en una sesión legislativa el 9 de enero del 2018.



Great to visit students & educators at Mitchell Elementary School in Tampa to highlight a record of $21.4 billion in total funding for Florida’s K-12 public schools in my #SecuringFLsFutureBudget https://t.co/c3eFE4i94x pic.twitter.com/xhx2dLZPr4