Las razones por las que la familia de la joven desaparecida en Miami sospecha de su padrastro

Detectives del Departamento de la Policía de Miami Dade solicitan la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de Glenda Agustín Juárez, una joven de 16 años reportada como desaparecida el pasado domingo de su hogar en la zona de Homestead.

Las autoridades y la familia de la menor sospechan que el padrastro Elmer Helcias Tiu Carreto podría estar relacionado con su paradero.

Juan Juárez, un tío materno de la adolescente, confirmó a Noticias 23, que el sospechoso abandonó el hogar que compartía con su esposa Lorena Juárez (madre de la menor) el Día de Acción de Gracias. Solo tres días después, el domingo 26 de noviembre, la familia amaneció sin rastro de la joven Glenda en su hogar y, desde entonces, no han tenido noticias de ella.

“Nuestro temor es que la tenga secuestrada en algún lugar, que le pueda hacer daño o que la pueda matar”, resaltó el tío de la víctima.

Las sospechas no solo se basan en la coincidencia de la ruptura de la pareja y la desaparición del padrastro. El tío Juárez detalló que, en los días anteriores a la pérdida de la adolescente, el sospechoso, de 27 años y originario de Guatemala, habría mostrado compartimientos extraños con la madre de la menor.

“Estaba pasando algo raro porque él comenzó como medio enojado con mi hermana. Ya no quería sacar a pasear a la otra niña al parque ni nada. Ni quería llevar a mi hermana a comer, ni nada. Se miraba más diferente, enojado y todo”, precisó.



Otras sospechas

Los detectives al frente del caso no han confirmado si Lorena Juárez y el padrastro Elmer Helcias Tiu Carreto tenían conflictos maritales. Sin embargo, en una entrevista con la cadena local ABC 10, la madre de la menor reconoció que ella sospechaba que su hija y su marido mantenían una relación secreta.

“Algo pasaba. Cuando les pregunté no dijeron nada, pero había muchas coincidencias. Él estaba distante, ya no le importaba y me comenzaba a maltratar. Luego él se fue y después ella se fue también”, declaró la madre de familia. La mujer también reconoció que su hija se miraba "ansiosa y triste" en los días posteriores a la desaparición de su padrastro.

“Elmer, si estás viendo esto, solo te pido que, si la tienes, que la dejes ir. No empeores las cosas”, pronunció la mujer. Asimismo, le suplicó a su hija que volviera a casa: “no importa lo que hayas hecho, yo quiero que regreses. Es todo lo que te pido, regresa”.

Por su parte, la Policía solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a la menor de edad. Glenda Agustín Juárez tiene ojos y cabello de color café, pesa aproximadamente 120 libras y mide cinco pies y dos pulgadas de estatura.

Las autoridades indican que el hombre y la menor podrían viajar a bordo de un Toyota Celica plateado (modelo 2002) con placas de Florida: 708YLP.



Por el momento se cree que el sospechoso podría tratar de abandonar el estado, pero no se considera que su intención sea regresar a su natal Guatemala.

Quienes poseean información que puedan ayudar a esclarecer este caso se pueden comunicar con la Policía de Miami Dade a través de las líneas telefónicas: (305) 715-3300 o (305) 471-8477.