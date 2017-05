Demandan a los organizadores del caótico festival que cobraba hasta 13,000 dólares de entrada

MIAMI, Florida.- Una firma de abogados presentó este viernes una demanda por 5 millones de dólares contra los organizadores del Fyre Festival, un evento que se promocionó como un festival de lujo en el que los participantes debían pagar entre 1,200 y 13,000 dólares, pero que acabó siendo un fiasco que dejó varadas a cientos de personas en una isla de Bahamas.

La firma Greenspoon Marder presentó la demanda en la corte de distrito del Sur de Florida en nombre de los que compraron entradas para lo que "falsamente se promovía como un festival de música privado con la mejor comida, arte, música y aventura" y se sintieron defraudados por los organizadores, indican en un comunicado.



Esta no es la primera demanda contra los organizadores, pero sí la primera presentada en el sur de Florida, a donde viajaron muchos de los asistentes al festival para volar a Bahamas.

El lujoso festival estaba organizado por el rapero Ja Rule y el empresario de Fyre Media Billy McFarland y contaba con la promoción de influencers como Kendall Jenner a la que supuestamente pagaron 250,000 dólares por la promoción del evento pero no fue.

El cartel lo encabezaban grupos como Rae Sremmurd, Major Lazer y Blink-182, que cancelaron en el último momento.



The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd