Un exministro abucheado y una protesta en la casa de un exmilitar chavista: los escraches de venezolanos llegan a Florida

MIAMI, Florida. - "¡Y la gente muriéndose de hambre en Venezuela¡; ¡No vengas acá!; !¡Fuera, fuera!". Entre gritos y abucheos de venezolanos residentes en Miami acabó lo que debía ser un tranquilo desayuno de domingo para Eugenio Vásquez Orellano, un exministro del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez que ahora reside en Florida.

Así se ve en un video grabado en celular de uno de los clientes que estaba en la panadería Don Pan de Doral, el barrio de Miami que ha acogido a buena parte de los migrantes de ese país que han llegado al sur de Florida en la última década. Vásquez Orellano, quien fue ministro de la Banca Pública entre 2009 y 2010, desayunaba con otro hombre y, ante los gritos de la gente que los increpaba, decidieron salir en silencio del negocio.



No es la primera escena de este tipo que deben enfrentar exfuncionarios del gobierno chavista en el exterior. En medio de la galopante crisis política y económica que vive del país y de la última ola de protestas que ya ha dejado 46 muertos, algunos venezolanos residentes en el extranjero no pierden la oportunidad de recriminar a cualquier persona allegada al gobierno chavista delante de sus viviendas o en lugares públicos en las protestas conocidas como escraches.

En las últimas semanas le pasó a Lucía Rodríguez, la hija del alcalde chavista del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, quien fue confrontada por varios venezolanos mientras paseaba por una playa en Australia. También le pasó a la exministra de Chávez Maripili Hernández, quien fue increpada en un viaje reciente a España.

Y en los últimos días esta modalidad de protesta se comenzó a usar en la numerosa comunidad de venezolanos residentes en Florida. Además de Vásquez Orellano, este domingo un grupo de venezolanos protestó en la zona de Winter Park, en Orlando, delante de una casa que supuestamente pertenece a un exmilitar chavista, Carlos Máximo Aniasi Turchio.

Escrache en la casa de un exedecán de Chávez en Orlando

"Estamos aquí el día de hoy porque en esta casa vive el almirante Aniasi Turchio, quien fue comandante general de la Armada y fue edecán del presidente Chávez", se puede oir en un video que fue divulgado en las redes sociales de la protesta.



"Para quienes no lo sabían, el almirante Aniasi Turchio no solo tiene una propiedad de lujo aquí, tiene dos en esta urbanización de lujo. Este es el tipo de persona que le ha dicho al pueblo de Venezuela, que está pasando hambre, que no tiene medicinas, que está comiendo en la basura, que el socialismo es bueno”, dice uno de los portavoces de la manifestación en la que participan varias personas con carerolas y gorras y banderas del país sudamericano.



Según registros de la ciudad de Orlando citados por el Nuevo Herald, la vivienda frente a la que tuvo lugar la protesta fue comprada por Aniasi Turchio en 2014 por $347.800. Además, el exmilitar tiene otra propiedad a 30 millas de esa vivienda, en Kissimmee, que fue comprada en diciembre de 2016 por $260.000.

Además, la semana pasada se divulgó en las redes otro escrache frente a la casa de la exjueza venezolana Dayva Soto en una urbanización de Weston, en el condado de Broward.

En esa ocasión, las mujeres que llevaron a cabo la protesta identificaron erróneamente a Soto como la jueza que apresó Henrique Capriles y ordenó la detención de Leopoldo López, algo que fue desmentido por ella misma en un mensaje en su cuenta de la red Twitter en la que calificó la manifestación como "un atropello" para ella y su familia de personas a las que calificó de mal informadas.



"Fui juez en Venezuela, desde 1998 hasta 2007 fecha en que renuncie. Me mude con mi familia a los EEUU en el 2014", escribió Soto, quien en 2004 liberó a Capriles. "Nunca tome decisiones influenciadas por la Política, y renuncie al advertir que la independencia de los Jueces en Venezuela estaba en riesgo".

“En efecto, ella tuvo la valentía de darme la libertad cuando casi 40 jueces habían ruleteado el caso. Honor a quien honor merece!”, escribió el propio Capriles en su Twitter.

Los manifestantes también señalan al esposo de Soto, el capitán retirado Rafael Jiménez, quien tuvo un alto cargo en el gobierno de Chávez.

Según la web Poderopedia, Jiménez fue viceministro de Seguridad Jurídica en el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia entre 2006 y 2013 y es egresado de la Promoción Tomás Montilla, la misma que el vicepresidente Diosdado Cabello y el actual embajador en Austria Jesse Chacón.

