Gobernador de Florida busca prohibir los negocios con el gobierno de Venezuela

MIAMI, Florida. - El gobernador de Florida, Rick Scott, anunció que promoverá un proyecto de ley que "prohíba estrictamente" al estado y todas sus agencias invertir en cualquier empresa que haga negocios con el gobierno de Nicolás Maduro.

"Las empresas pueden optar entre apoyar al régimen de Maduro o buscar inversiones del estado de Florida, no ambas cosas", dijo Scott en un comunicado mientras presidía la apertura en Miami de la Cumbre Latinoamericana 2017.



Proud to stand with the Venezuelan people & propose major legislation prohibiting business with the Maduro regime: https://t.co/T7mNilSzI9