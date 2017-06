Investigan a madre de Florida que dejó que una serpiente mordiera a su hija de un año para darle una lección

La Fiscalía recomendó presentar cargos de abuso infantil contra la madre que consideró que dejar que una serpiente no venenosa mordiera a su bebé podría ser una buena forma de enseñarle a no tocar esos reptiles.

Una madre del condado de Highlands, en el centro de Florida, podría enfrentar cargos de abuso infantil después de publicar un video en el que muestra cómo una pequeña serpiente muerde a su hija de un año.

En declaraciones al canal ABC, la madre aseguró que le pareció una buena idea que una serpiente no venenosa mordiera a la pequeña por considerarlo una “oportunidad de aprendizaje”. Tanto que decidió subir el video a su muro de Facebook en el que se ve cómo la serpiente pica a la niña que se pone a llorar.

Pero ahora, los fiscales de su condado recomendaron presentar cargos contra ella por crueldad infantil y será la oficina del Fiscal Estatal quien decida si presentarán la acusación contra la madre.

La madre, Chartelle St. Laurent, ya bajó el video de sus redes sociales pero le dijo a ABC que no se arrepiente de haber enfrentado a su hija con la serpiente. "La gente es muy sensible", afirmó. "La gente que me conoce sabe que nunca haría daño a mis niños".

St. Laurent explicó que su hija no resultó herida y que si lloró fue simplemente porque se asustó del rápido ataque de la serpiente.

Además, dijo que el reptil ya había mordido antes a su hijo y a ella misma en varias ocasiones y que no había dejado ninguna marca en la piel, por lo que pensó que era una buena ocasión para “presentarle” la serpiente a la niña sin que resultara herida.



Pero para Scott Dressel, de la oficina del sheriff de Highlands, hay otras maneras de enseñar lecciones a los niños y dejar que una serpiente muerda a una bebé "no parece la correcta".

La culebra pertenece a la especie no venenosa de las denominadas “serpientes de maíz”, consideradas beneficiosas para los seres humanos ya que ayudan a controlar la población de roedores.

