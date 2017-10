Jueza niega fianza a hondureño que planeaba poner una bomba en mall de Miami

El ciudadano de origen hondureño que planificó poner una bomba en Dolphin Mall, no recibirá fianza mientras durante su juicio en el que enfrenta cargos por planear un atentado terrorista en uno de los centros comerciales más grandes del sur de Florida.

Vicente Adolfo Solano, de 53 años, deberá permanecer detenido durante su juicio. La jueza de primera instancia Chris McAilily dictaminó -después de una audiencia de media hora- que Solano tiene riesgo de fuga y representa un peligro para la comunidad.

Según CBSMiami, la jueza dijo que no podía establecer una fianza que garantizara que Solano se presentaría en el juicio, cuando sea requerido.

"Si se le otorga la fianza, creo que tiene motivos para huir, porque es probable que lo declaren culpable y que enfrente un período severo de encarcelamiento", indicó la magistrada.

McAlily le dijo al acusado que "hay evidencia convincente de que tuvo la intención de matar a muchas personas". Por lo que insistió en que no hay una fianza que el tribunal pueda establecer y que asegure que él no sea un peligro para la comunidad.

La fiscal federal adjunta Karen Gilbert agradeció la decisión de la jueza. "Pedimos detención segura y nos complace que la jueza la haya otorgado", declaró a los periodistas al salir de la corte.

El defensor público Alex Arteaga-Gómez había pedido que Solano fuera liberado con un monitor de tobillo. El abogado de la defensa dijo que Solano era un gran trabajador, nunca había viajado fuera de Estados Unidos desde que llegó al país hace más de 12 años.



Aseguró que su defendido no posee armas y no tiene antecedentes de violencia, sino de arrestos menores.

Arteaga-Gómez dijo que Solano nunca ha tenido contacto real con ISIS, y tampoco ha asistido a servicios en ninguna mezquita islámica. "Nunca había publicado amenazas contra Estados Unidos, más allá de la supuestamente publicada en marzo de 2017, donde hablaba de cambiar su nombre a Abad y apoyaba la bandera negra", dijo el abogado.

De acuerdo con la crónica de CBSMiami, la fiscal enfatizó que el acusado "quería matar a tantas personas como pudiera en un patio de comidas el viernes por la noche muy concurrido".

Un agente del FBI testificó y dijo que -una vez arrestado- Solano admitió haber planificado bombardear el centro comercial, pero aseguró que él pensaba que estaba trabajando con un oficial de policía encubierto como parte de una misión antiterrorista.

El agente del FBI dijo que Solano no tenía motivos para creer que estaba trabajando con un oficial de policía, que había establecido una relación confidencial con el informante, y que creía que el informante había pasado cuatro años en prisión por una ofensa grave.

Según la declaración jurada del arresto, Solano planeaba dejar una bomba en el Dolphin Mall durante el 'Black Friday', el día después de Thanksgiving, uno de los días de compras más activos del año.



La primera audiencia de Solano fue el lunes ante un juez federal. El acusado le dijo a la jueza que no tiene dinero, trabaja como pintor de casas y no posee propiedades. Solano, que no habla inglés, habló en español durante toda la audiencia.

Las autoridades aseguraron que el hondureño actuó solo.



