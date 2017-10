Sospechoso dice que el cuerpo mutilado de su novia en realidad es el de "una muñeca de carne"

En la misa de su funeral, la mamá del menor, compartió una carta que escribió a su hijo: "Mi querido 'Piqui', en ningún momento imaginé tener que escribir una carta así, como tampoco alguna vez entró en mi mente la idea de la vida sin ti. Aunque me encuentro viviendo en una sombra eterna de devastación y vacío porque no te tengo aquí conmigo, quiero que el mundo vea a través de mis ojos lo increíble que eras, y verte como el regalo con el que Dios me bendijo cinco años, dos meses y dos días".

