Encuentran el cadáver de una mujer baleada en la cabeza en un barrio residencial de Miami

Miami, FLORIDA.- Una mujer fue baleada a muerte en la madrugada de este sábado en el área de Coral Way en Miami, de acuerdo con el Departamento de Policía de Miami, que solicita la ayuda de la comunidad para identificar a la víctima.

El suceso ocurrió alrededor de las 4:30 am en una zona residencial cerca a la Iglesia Santa Rosa del Libano, en la calle 1875 del suroeste y la 14th Terrace, dirección a la que llegaron los agentes a responder una llamada de emergencia de testigos que aseguraron escuchar los disparos.

Según el vocero de la Policía de Miami, René Pimentel, una mujer que podría ser hispana entre sus 40 y 50 años fue hallada con múltiples impactos de bala en la cabeza.

Las autoridades confirmaron que la víctima, de 5' 55" de estatura y unas 100 libras de peso, estaba con su ropa intacta, tenía un collar de oro, tenis, una blusa gris y jeans. Destacaron que sus bolsillos estaban vacíos, pero indicaron que no creen que se haya tratado de un crimen motivado por un robo.

La mujer no traía ninguna identificación con ella y cuando le tomaron las huellas digitales para buscarla en las bases de datos, no encontraron ninguna información. "No es una local o no parece ser una local", señaló en vocero de la Policía.

Otro detalle que las autoridades indicaron es que tenía las uñas de los dedos pulgares de la mano como de tres pulgadas de lago, pintadas con esmalte brillante.



Hasta el momento no ha podido ser identificada y la Policía pide a quien pueda ayudar con la investigación que se comunique con la línea de Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-8477.

