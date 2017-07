"¡Hay dos tiburones en mi patio!": el extraño hallazgo de una mujer en Miami

MIAMI, Florida. - "En las salas de redacción recibimos muchas llamadas extrañas y esta no fue una excepción. Una mujer llamó a CBS Miami para contar que había dos tiburones fuera de su casa de Overtown". La presentadora del canal local Lauren Pastrana lo contó en la red social Twitter a primera hora de este jueves.

Horas antes, una mujer había llamado para contarles el extraño hallazgo en la parte exterior de su vivienda en un barrio de Miami lejano al mar y pedía ayuda para saber qué hacer con los animales marinos.

Según reportó ese canal, la mujer cree que un pescador que reside en el conjunto de apartamentos atrapó a los tiburones y luego los arrojó fuera de las viviendas: uno de los animales terminó en el basurero y otro en el suelo.



Newsrooms get a lot of strange phone calls, and this one was no exception. Woman called @CBSMiami about sharks outside her Overtown home! pic.twitter.com/sfJkmab2Jf

